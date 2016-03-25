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خط ساخن لمساعدة المواطنين خارج الدولة في حالات الطوارئ

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خط ساخن لمساعدة المواطنين خارج الدولة في حالات الطوارئ خط ساخن لمساعدة المواطنين خارج الدولة في حالات الطوارئ

طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من المسافرين المواطنين أو الموجودين خارج الإمارات في دول لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي ضرورة الاحتفاظ برقم هاتفي لاستخدامه في حالة الطوارئ أو طلب المساعدة العاجلة، وجاء في تغريدة على موقع الوزارة في «تويتر» للمسافر الإماراتي: «عند السفر إلى بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات يجب الاحتفاظ برقم الطوارئ (00971600599991) واستخدامه بصورة مباشرة في حالات الطوارئ».

وجددت الوزارة دعوتها المواطنين الموجودين في الخارج أو الراغبين في السفر خارج الدولة إلى ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» المتوافرة على موقع الوزارة الرسمي، أو تحميل البرنامج من التطبيق الذكي (UAE MOFA) في نظامي «آبل ستور»، و«أندرويد»، وذلك لمساعدة الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج على التواصل معهم حال تعرضهم لأي طارئ أو طلب المساعدة.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى احترام جميع أنظمة وقوانين الدول التي يقصدها المواطن وأن يكون خير سفير لوطنه.

 ويمكن التسجيل في خدمة «تواجدي» لأي مواطن يود السفر إلى خارج الدولة بطريقة سهلة وميسرة ولا تستغرق أكثر من دقيقتين، حيث يقوم بالدخول إلى موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، ومن ثم تطالعه أيقونة الخدمة في أعلى الصفحة، وعند النقر عليها تظهر له استمارة يقوم بملئها، وتضم معلومات عن وجهة السفر وعدد المرافقين ومدة الإقامة وعناوين الاتصال به والبريد الإلكتروني.

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