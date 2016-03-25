نهيان بن مبارك: أبوظبي مركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل بتصميم وتفان بالغين لتعزيز نظام الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وبفضل قيادة سموه وتوجيهاته، برزت أبوظبي كمركز عالمي للتميز في الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال افتتاح مؤتمر النور الدولي الـ 11 حول التحديات والحلول والممارسات الجراحية، أمس، بفندق روزوود في أبوظبي.

وقال معاليه مخاطباً المشاركين «أنتم في هذا الصدد تشبهون قادة الحكومة الذين يحملون مسؤولية حماية وتحسين حياة من يحكمون، فهم يسعون للحصول على كافة المعارف ذات الصلة، ويضعون بعناية السياسات والإجراءات المعدة خصيصاً والتي من شأنها أن تؤثر في حياة المواطنين كأفراد، ويوظفون بفعالية كافة مواردهم المتنوعة في الحكم بتعقل وحكمة دون الإضرار بأحد، ومن ثم فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفريق قيادته يعملون للتأكد من أن الإمارات تحقق تنمية بشرية متفوقة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات عصرية أساسية، ونجاحات اقتصادية كبيرة، ومواطناً متعلماً ومثقفاً، ورخاء، وصحة ورفاهاً وأمنًا.

تحديات وحلول

ومن جانبه أعرب الدكتور قاسم العوم مؤسس مجموعة مستشفيات النور عن امتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، لدعمه المستمر لمبادرات مستشفى النور التعليمية، مرحباً بالمشاركين في الدورة الـ11 من المؤتمر النور الدولي، والذي يعقد هذا العام بالتعاون مع كلية الجراحين الأميركية فرع الإمارات.

وقال الدكتور صفوان طه، المدير الطبي في مستشفى النور ورئيس كلية الجراحين الأميركية ومدير المؤتمر «صممت دورة المؤتمر هذا العام خصيصاً لإلقاء الضوء على التحديات التي نواجهها في ممارستنا الحالية للجراحة، وتقديم الحلول للمساعدة في التغلب عليها، منوهاً بأن المستشفى خلال السنوات الـ 5 الماضية أجرى حوالي 1200 عملية لمرضى السمنة وحققت نجاحاً كبيراً حيث لم تبلغ نسبة التسريب من عمليات قص وتدبيس المعدة إلا 6 حالات فقط».

استقبال

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه آصف علي خان دراني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال في أبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وشهاب أحمد محمد الفهيم، الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. أبوظبي - وام