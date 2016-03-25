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سلطان القاسمي: العيش الكريم لـ10 آلاف من ذوي الدخل المتدني

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سلطان القاسمي: العيش الكريم لـ10 آلاف من ذوي الدخل المتدني سلطان القاسمي: العيش الكريم لـ10 آلاف من ذوي الدخل المتدني

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مداخلة لسموه مع برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة: «سنوفر العيش الكريم لـ10 آلاف من ذوي الدخل المتدني، منهم 8 آلاف متقاعد من الوزارات، حيث يتقاضى الفرد منهم مبلغاً لا يتجاوز الـ8 آلاف درهم شهرياً، وهو مبلغ غير كافٍ، وسنرفع مقامهم إلى الأعلى من خلال زيادة دخل الفرد منهم»، وتابع: «أحاول الآن أن أرفع دخل البيت كله، وما أساعد به شيء منفصل عما تقدمه وزارة تنمية المجتمع، فهي زيادة مني وأنا أنظر إليهم كأبنائي، ولا أرضى أن يقتطعوا من مبالغهم أي شيء، لأننا نريد توفير العيش الكريم لمثل هذه الحالات في مجتمعنا».

متابعة

أوضح سموه خلال المداخلة، أمس، أن 6 آلاف حالة من كبار السن على مستوى إمارة الشارقة هم ممن فوق الـ60 عاماً، وأن هيئة الصحة والخدمات الاجتماعية تعمل على تسجيلهم في التأمين الصحي، مؤكداً احتياجهم إلى مسكن وعناية، وكل ذلك لا يزال قيد الدراسة، حيث لم يصل إلى سموه حتى الآن ما يتخذ فيه قراراً بخصوصه، وأضاف أنه يتابع مع الجهات المعنية أوضاعهم، ومن هؤلاء من يأخذ إعانة من وزارة تنمية المجتمع وتعويضات من الخدمات الاجتماعية.

وأكد سموه سعيه الحثيث لمساندتهم، قائلاً: «إنهم ناسنا»، ووجه حديثه إلى معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع بأن «تبقى مساعدات الوزارة على حالها، وما يساعد به الناس لا يقتطع».

وتابع سموه: «قمنا بضم التأمين الصحي لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، عوضاً عن الذين تجاوزوا الـ65 عاماً، وهذا الفارق أعطانا 6 آلاف حالة جديدة، ولدينا 32 سيارة لتقديم الرعاية الصحية لهم، وتوجد عيادة متنقلة أيضاً ستصل قريباً إلى بيوت الناس، وستقوم بعمليات جراحية كما في المستشفى تماماً».

نجلاء العور: نشكر الاهتمام الأبوي

أعربت معالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على اهتمامه الأبوي الدائم بالمواطنين.

وقالت معاليها: «إن هذا ليس بغريب على سموه وعلى قيادتنا الرشيدة، ونحن نتبنى النهج نفسه، ونسير على الدرب نفسه، لنضع المواطن في جوهر عملنا اليومي»، وأضافت: «أن خدمة المواطن ليست عملاً نؤديه فقط، بل هي حق وواجب علينا»، وهذا ليس بغريب على سموه وعلى قيادتنا الرشيدة، ونحن نتبنى النهج نفسه، ونسير على الدرب نفسه، لنضع المواطن في جوهر عملنا اليومي، فخدمة المواطن ليست عملاً نؤديه فقط، بل هي حق وواجب علينا».

وتابعت ممتنةً لسموه، ومؤكدةً مواصلة نهج القادة، حيث قالت: «ونحن، يا صاحب السمو، نستلهم عملنا منكم، ونواصل نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توفير الحياة الكريمة لإخواننا وأبنائنا المواطنين، ونؤكد لكم وللمواطنين أننا منذ تولينا وزارة تنمية المجتمع نراجع سياسات المساعدات الاجتماعية وإجراءاتها في الوزارة، لتحقيق الهدف الأهم، وهو سد الحاجات المادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم اجتماعياً، فتوفير العيش الكريم للمواطن هو أهم أولويات ». دبي - وام

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