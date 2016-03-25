حمدان بن راشد يكرّم الدفعة 6 من خريجي دبلوم الموهوبين

كرَّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أول من أمس بقصر سموه في زعبيل، وبحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وخالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، وعدد من المسؤولين، الدفعة السادسة من معلمي ومعلمات برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين، والذي يأتي ضمن الخطة الوطنية لرعاية الموهوبين التي تنفذها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

عرفان

وأشاد الدكتور جمال محمد المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد للتعليم وإسهاماته السخية ورعايته الكريمة لمشروع الخطة الوطنية لرعاية الموهوبين وقيادته إلى النجاح، مضيفاً أن هذه تعتبر الدفعة السادسة في إطار الاتفاقية المبرمة بين كل من جائزة حمدان ووزارة التربية والتعليم وجامعة الخليج العربي التي تتولى بدورها تأهيل هؤلاء المعلمين والمعلمات أكاديمياً في برنامج دبلوم معتمد ما وفر للمشروع حتى الآن 120 معلماً ومعلمة يملكون طاقات ومهارات أكاديمية في التعامل مع الطلبة الموهوبين، من تشخيص واكتشاف وتأليف وحدات إثرائية، وإعداد وتقييم برامج موجهة، وحقائب تدريبية وأوراق عمل تخصصية، مؤكداً أن مبادرات سمو الشيخ حمدان بن راشد في مجال دعم التعليم والارتقاء بأدائه نحو آفاق الإجادة والإبداع والتميز تُعتبر من المبادرات النوعية التي تحقق الكفاءة المنشودة في المنظومة الشاملة للتعليم.

رؤية

من جانبه وجه رئيس جامعة الخليج الدكتور خالد العوهلي شكره وتقديره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد على اهتمامه بتطوير وتجويد التعليم، ورؤيته الكريمة في دعم الموهبة والمتمثلة في «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز».

الخريجون

ألقى الخريج يوسف الحوسني كلمة شكر وعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد نظير جهوده في دعم وتطوير التعليم وإتاحة الفرصة للمعلمين الالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين، كما توجه بالشكر إلى جائزة حمدان ووزارة التربية والتعليم وجامعة الخليج نظير جهودها في مشروع رعاية الموهوبين وتأهيلهم علمياً بما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم بكل اقتدار.

وفي نهاية الحفل تفضل سمو الشيخ حمدان بن راشد بتوزيع الشهادات العلمية على الخريجين والخريجات.