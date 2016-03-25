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باحثون أمريكيون: أطعمة فيتامين C تقلل الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 30%

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باحثون أمريكيون: أطعمة فيتامين C تقلل الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 30% باحثون أمريكيون: أطعمة فيتامين C تقلل الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 30%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C يقلل فرص الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 30%.

وتشير الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرًا مجلة طب العيون الأمريكية إلى أن النظام الغذائى ونمط الحياة إضافة إلى العوامل الوراثية، قد يكون له الأثر الأكبر على تطور إعتام عدسة العين، وهى عبارة عن "تغيم عدسة الرؤية".

ووجد الباحثون خلال استطلاع بـ19 ولاية أمريكية، أجرى فى الفترة ما بين 2006 و2008 ونشر نتائجه من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ومنها (CDC)، أن إعتام عدسة العين يؤثر على حوالى 29.2٪ من الأمريكيين.

وأوضح الباحثون أن مشكلة إعتام عدسة العين تتطور مع تقدم العمر وتحجب عدسة العين، وبسببها تصبح الرؤية غير واضحة ومعتمة، لافتين إلى أن إعتام عدسة العين هى السبب رقم واحد للعمى فى العالم، رغم أن الجراحة لإزالة إعتام عدسة العين هو الآن إجراء روتينى.

وأكد الباحثون أن العوامل الوراثية مسئولة عن 35٪ من تطور إعتام عدسة العين، فى حين أن العوامل البيئية، مثل النظام الغذائى تسببت فى 65٪ من الاضطراب، ما يشير إلى أن تأثير الجينات على تطوير إعتام عدسة العين قد تكون أقل أهمية مما كان يعتقد سابقًا.

وأشار الباحثون إلى أن قوة فيتامين C فى منع إعتام عدسة العين تكمن فى خصائصه المضادة للأكسدة، حيث يساعد على منع الأكسدة التى تسبب إعتام عدسة الرؤية.

وركزت الدراسة فقط على استهلاك فيتامين C من خلال الأطعمة وليس عن طريق المكملات الغذائية، والذى يوجد بوفرة فى البرتقال والليمون والجوافة والكيوى.

نشر نتائج الدراسة الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”.

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