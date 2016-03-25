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محمود الموافى نقيباً لأطباء الأسنان فى كفر الشيخ

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محمود الموافى نقيباً لأطباء الأسنان فى كفر الشيخ محمود الموافى نقيباً لأطباء الأسنان فى كفر الشيخ
أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، التى أجريت أمس الخميس، عن فوز الدكتور محمود عبد السميع الموافى، بالمنصب مرة أخرى بالتزكية لعدم ترشح أحد ضده.

كما فاز بالعضوية فوق السن في نقابة كفر الشيخ الفرعية، الدكتور علاء الدين محمود بركات "الأمين السابق لصندوق نقابة كفر الشيخ" بالتزكية أيضا، وفاز الدكتور إسلام أحمد غازى، بمقعد تحت السن للنقابة الفرعية لكفر الشيخ لتنازل الدكتور أحمد النحراوى، المرشح المنافس له.

وفازت بنصيب الأسد قائمة المستقبل التى يترأسها الدكتور ياسر الجندى، الفائز بمنصب نقيب أطباء أسنان ، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل وحضر للتصويت 33 عضواً من أعضاء النقابة من بين 100عضواُ من لهم حق التصويت.

النتائج الأولية لانتخابات "الأسنان": اكتساح قائمة المستقبل لمقاعد النقابة
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