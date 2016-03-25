إصابة مجند مرور بعدما صدمته سيارة أثناء رفع آثار أخرى مشتعلة أعلى محور 26 يوليو

أصيب مجند، تابع لإدارة المرور، أثناء رفع أثار سيارة مشتعلة أعلى محور 26 يوليو بعدما صدمته سيارة ملاكى مما أدى الى توقف حركة المرور أمام القادم من مدينة السادس من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، وقامت سيارة أسعاف بنقل المصاب إلى مستشفى الشرطة لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا بإشتعال النيران فى سيارة أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان و بصحبتهم ونش تابع للإدارة و بالفحص تبين اشتعال النيران فى السيارة، وقام الأهالى بإطفاء الحريق و أثناء قيام أحد المجندين برفع السيارة و إنزالها من أعلى الطريق صدمته سيارة أخرى مما أدى الى إصابته بأصابات بالغة و تم نقله الى المستشفى.

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