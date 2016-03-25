القبض على 10 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 10هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم " محمد. أ. ن" 33 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايتين رقمى 5127 لسنة 2014 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" و8263 لسنة 2013 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " سرقة بالإكراه".

وتم ضبط المتهم" سليم .م. ح" 32 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4044 لسنة 2014 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" والمتهم" أحمد .س. ع " 35 سنة عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4416 لسنة 2012 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" والمتهم" محمود .م .ع " 28 سنة عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2331 لسنة 2015 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" على. ف. س" 39 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3982 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة " مخدرات".

كما ألقت القوات القبض على المسجون الهارب " هلال .ع .م " 36 سنة عاطل والهارب من سجن أبى زعبل خلال ثورة 25 يناير 2011 في القضية رقم 1496 لسنة 2009 جنايات مركز التل الكبير بتهمة " مخدرات " ، والمقضى فيها بالسجن 10 ســنوات والمتهم " سلامه .م. ع" 37 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 9501 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " سامح .ج. أ " 48 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1217 لسنة 2016 جنح قسم أول بتهمة " بلطجة" والمتهم "هشام .ه. م" 26 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 608 لسنة 2016 إدارى مركز القصاصين بتهمة " مشاجرة" والمتهم " علاء .ط .ع " 22 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2538 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة" .

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

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