القبض على 10 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تلقى اللواء على العزاى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم " محمد. أ. ن" 33 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايتين رقمى 5127 لسنة 2014 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" و8263 لسنة 2013 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " سرقة بالإكراه".
وتم ضبط المتهم" سليم .م. ح" 32 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4044 لسنة 2014 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" والمتهم" أحمد .س. ع " 35 سنة عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4416 لسنة 2012 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" والمتهم" محمود .م .ع " 28 سنة عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2331 لسنة 2015 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" على. ف. س" 39 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3982 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن 5 سـنوات بتهمة " مخدرات".
كما ألقت القوات القبض على المسجون الهارب " هلال .ع .م " 36 سنة عاطل والهارب من سجن أبى زعبل خلال ثورة 25 يناير 2011 في القضية رقم 1496 لسنة 2009 جنايات مركز التل الكبير بتهمة " مخدرات " ، والمقضى فيها بالسجن 10 ســنوات والمتهم " سلامه .م. ع" 37 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 9501 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " سامح .ج. أ " 48 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1217 لسنة 2016 جنح قسم أول بتهمة " بلطجة" والمتهم "هشام .ه. م" 26 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 608 لسنة 2016 إدارى مركز القصاصين بتهمة " مشاجرة" والمتهم " علاء .ط .ع " 22 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2538 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة" .
تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
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