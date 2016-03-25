شابي: محرز يستطيع اللعب في برشلونة

يؤمن شابي هيرنانديز لاعب خط وسط السد القطري وبرشلونة السابق أن رياض محرز يستطيع الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني مستقبلا مؤكدا إنه لديه الإمكانيات الكافية للانضمام للبلوجرانا.

ويقدم محرز موسما مميزا رفقة ليستر سيتي حيث ساهم في تصدر الفريق لجدول الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وتحدث شابي لصحيفة "العربي الجديد" القطرية قائلا:"هو لاعب جيد جدا".

وأكمل"لم أكن أعرف عنه أي شيء من قبل، لكن خلال الموس الجاري هو استطاع صناعة اسما كبيرا لنفسه في الدوري الإنجليزي ويلعب بشكل جيد للغاية".

وأردف"بسبب ذلك هو يستطيع اللعب في أي فريق في أوروبا".

وبسؤاله عن هل يكون محرز ملائما للانضمام لبرشلونة أجاب"نعم.. ولم لا؟ هو يستطيع اللعب في برشلونة في المستقبل فهو لاعب موهوب".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت في وقت سابق بين محرز وبرشلونة وأكد وكيل أعماله أن حقيقة تلك الأنباء ستعرف حقيقتها خلال الصيف المقبل.