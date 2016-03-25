بالفيديو – ' الهدف الدولي الأول ' يفرض التعادل على ودية إسبانيا وإيطاليا

(إفي): خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة الودية التي جمعت منتخبي إيطاليا وإسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس على ملعب "فريولي الجديد" بمدينة أوديني الإيطالية وذلك في إطار استعداداتهما لمنافسات الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تستضيفها فرنسا الصيف المقبل.

وبعد شوط أول سلبي على مستوى النتيجة فقط، تقدم أصحاب الأرض عبر لورنزو إنسيني في الدقيقة 67 قبل أن يرد الفريق الزائر سريعا بعدها بثلاث دقائق بأقدام المخضرم أريتز أدوريز.

وتعد تلك الأهداف هي الدولية الأولى لكل من إنسيني وأدوريز في مسيرتهما مع كلا المنتخبين.

كان الأتزوري هو الطرف الأفضل في المباراة ولاحت له فرص خطيرة كانت كفيلة بانهاء المباراة لنتيجة مغايرة إلا أن تألق حارس مانشستر يونايتد والماتادور، ديفيد دي خيا، في الذود عن مرماه ببراعة في جميع الاختبارات التي تعرض لها حال دون ذلك.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تخرج فيها لقاءات الفريقين بهذه النتيجة حيث كان آخرها في دور المجموعات بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية 2012 (بولندا وأوكرانيا)، قبل أن يكملا مسيرتهما ويلتقيا من جديد في النهائي الذي انتهى بفوز كبير للماتادور برباعية نظيفة.

وسيرحل الأتزوري لمواجهة الماكينات الألمانية على ملعب "أليانز ارينا" معقل بايرن ميونيخ، يوم 29 مارس الجاري.

في المقابل سيحل الماتادور ضيفا على ملعب "كلوج أرينا" لمواجهة المنتخب الروماني يوم 27 من الشهر ذاته.

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