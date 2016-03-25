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عماد جاد:ننتظر من الحكومة جدول زمنى لتنفيذ برنامجها بعيداً عن الكلام المرسل

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عماد جاد:ننتظر من الحكومة جدول زمنى لتنفيذ برنامجها بعيداً عن الكلام المرسل عماد جاد:ننتظر من الحكومة جدول زمنى لتنفيذ برنامجها بعيداً عن الكلام المرسل
طالب الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن يقدم خلال بيانه الذى سيلقيه أمام البرلمان الأحد المقبل جدول زمنى بكيفية التعامل المباشر مع المشاكل بعيداً عن الكلام المرسل، لافتاً إلى أن إسماعيل تعرف على المشاكل بشكل دقيق من خلال لقاءاته مع نواب جميع المحافظات ضمن سلسلة اللقاءات التى عقدها معهم.

ورحب عماد جاد فى تصريحات لـ"ليوم السابع" باستحداث وزارة لقطاع الأعمال، مشيراً إلى أنه يأمل أن تتولى إدارة ما تبقى من مشروعات القطاع العام، ولا يكون دورها كما كانت فى عهد الدكتور عاطف عبيد تصفية القطاع، وتمرير بيعه بثمن بخس.


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