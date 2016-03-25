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موجز الصحافة المحلية.. النواب "يذبحون القطة" للحكومة

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موجز الصحافة المحلية.. النواب "يذبحون القطة" للحكومة موجز الصحافة المحلية.. النواب "يذبحون القطة" للحكومة
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع"، تحت عنوان: "النواب "يذبحون القطة" للحكومة".

بعــد أقل من 24 ســاعة مــن تولى الـ10 وزراء الجدد حقائبهم الوزارية فــى حكومة المهندس شريف إسماعيل، استقبل النواب بـ10 طلبات إحاطة لهم، حول انهيار الجنيه واسترداد الأموال المهربــة، وتعديل إجراءات الاســتثمار، فيمــا أكد النائب مصطفى بكرى أنه ســيتقدم بطلــب إحاطة لوزيــر القوى العاملــة، والأفضل تغييره، لنشــره إعلانا فى جريدة البترول يهنئ فيه الرئيــس المعزول محمد مرســى، باعتباره ً قائدا لنصر أكتوبر العظيم، وهو ما يعد ً تزييفا للحقيقة.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلن أنه تم الاتفاق مع مستثمر سعودي لتنمية وتطوير مساحة 5 كيلومترات بمنطقة العين السخنة، وأشار إلى أن الدولة لن تتحمل أعباء تطوير المنطقة البالغة مساحتها 461 كيلومترا مربعا.

وأوضحت جريدة "الأخبار"، أن قنصليتنا العامة في إسطنبول بمساعدة مكتب محاماة متطوع وبعض الشهود نجحت في إثبات براءة مواطن مصري متهم في جريمة «قتل عمد» لمواطن تركي، بعد سنة وخمسة أشهر من المرافعات والجلسات. صرح بذلك وزير مفوض بسام راضى، القنصل العام بالإنابة في اسطنبول، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج فى رعاية شئون المواطنين من أبناء الجالية المصرية.

وأضافت جريدة "المصرى اليوم"، أن اللواء طيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، رفض تواجد خبراء روس دائمين فى المطارات المصرية مقابل عودة الحركة الوية والسياحة بين البلدين.

وحصلت جريدة "الشروق" على نسخة من جدول امتحانات الثانوية العامة الذى وضعة اتحاد طلاب مدارس والذى من المنتظر أن يعرض على وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خلال الأسبوع المقبل لإقراره أو تعديله.


>- موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 24-3-2016
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