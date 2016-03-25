أبو ريدة: برادلي ارتكب خطأ مع المنتخب لم يفعله كوبر

رسالة نيجيريا - أحمدالخولي ما وجه التشابه والاختلاف بين الأمريكي بوب برادلي والأرجنتيني هيكتور كوبر في مهمة تدريب مصر؟ سؤال يُجيب عنه هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي والإفريقي والمشرف على منتخب مصر.

مصر تستعد لمواجهة نيجيريا في السادسة من مساء يوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وتحدث هاني أبو ريدة من نيجيريا عن كوبر وبرادلي قائلا: "كوبر لديه شجاعة كبيرة في اختيارات عناصر المنتخب. نفس الشيء توفر في برادلي".

وأضاف بحضور مراسل FilGoal.com "ولكن برادلي ارتكب خطأ معين خلال فترة تواجده مع المنتخب، ولم يفعله كوبر حتى الآن".

وأوضح "خلال فترة برادلي والتي كانت لمدة قصيرة لعب 95 لاعبا مع المنتخب، وهو خطأ نظرا للتجانس والانسجام، بينما مع كوبر، نحن الآن نتحدث عما يقارب الـ32 لاعبا عقب البداية بـ47. وهذا هو الصحيح".

وأكمل حديثه قائلا: "منتخب مصر يقوم بتغيير جلده".

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