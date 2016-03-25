بالصور.. ضبط 727 عبوة "حناء" ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 727 عبوة "حناء" ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، معروضة للبيع داخل محلين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "كريم. س. م" مواليد 1988، مقيم فى مطروح، مسئول عن محل بيع مستحضرات تجميل، لعرضه وبيع كمية من المستحضرات منتهية الصلاحية بلغت 522 عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من الحناء والكريمات والزيوت، وضبط "يونس. ا" مواليد 1977، مقيم فى مطروح، مسئول عن محل مستحضرات التجميل لعرضه وبيع كمية من المستحضرات منتهية الصلاحية بلغت 205 عبوات مختلفة الأنواع والأشكال من الحناء و"الشامبو". وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

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