ننشر السيرة الذاتية لـ"أحمد تيمور" القائم بأعمال محافظ القاهرة

ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية اللواء أحمد تيمور شوقى عبد الله، الذى أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيينه قائما بعمل محافظ القاهرة، بعد اختيار الدكتور جلال مصطفى سعيد وزيرا للنقل.

يبلغ "تيمور" 65 عاما، وكان الذراع الأيمن للدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة السابق، خلال إدارته لشئون محافظة القاهرة قبل توليه منصب وزير النقل للمرة الثانية.

حصل على ليسانس حقوق وأتم دبلومة الشرطة، ثم تولى عدة مناصب فى وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة أبرزها: مسئول بقطاع الأمن المركزى من أغسطس 1974حتى ديسمبر 1977، ثم انتقل إلى جهاز المخابرات العامة من يناير 1978حتى أكتوبر 2012، ثم تدرج وظيفياً حتى تولى منصب وكيل المخابرات العامة.

تمكن اللواء أحمد تيمور، فور توليه منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، من إنجاز بعض المهام أهمها محاربة الفساد، ومنع البناء على أراضى الدولة، ومواجهة المخالفات بشدة وحزم، وتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء بشكل مؤقت قائما بأعمال رئيس الوزراء باعتباره أكبر نواب محافظ القاهرة سنًا.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين اللواء أحمد تيمور قائما بأعمال محافظ القاهرة