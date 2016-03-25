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النتائج الأولية لانتخابات "الأسنان": اكتساح قائمة المستقبل لمقاعد النقابة

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النتائج الأولية لانتخابات "الأسنان": اكتساح قائمة المستقبل لمقاعد النقابة النتائج الأولية لانتخابات "الأسنان": اكتساح قائمة المستقبل لمقاعد النقابة
قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى للنقابة، أكدت اكتساح قائمة "المستقبل" على كل مقاعد النقابة العامة، بعد تقدم مرشحها الدكتور ياسر الجندى على مقعد النقيب العام، وفوز 5 مرشحين من إجمالى 6 على مناطق الجمهورية.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مرشحو قائمة المستقبل الذين أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات الفرز فوزهم هم ياسر الجندى نقيبا عامًا، وفوق السن إيهاب هيكل، وجيلان الجندى، ونهاوند ثابت، وتحت السن: إبراهيم عبد اللطيف، ودينا عبد السلام، ومحمد بدوى.

وأشار عبد الهادى، إلى أن القائمة حصلت على 5 مقاعد من إجمالى 6 للمنطاق هى: تيسير القديسى جنوب الصعيد وفاز بالتزكية، وتقدم حمادة توفيق بشمال الصعيد، والدكتور علاء عبد العظيم بمنطقة القاهرة والجيزة، والدكتور محمد نوار بغرب الدلتا، والدكتور محمود بهجت بوسط الدلتا، ولم يفز مرشح القائمة بمنطقة شرق الدلتا بعدما تقدم الدكتور أشرف زعلوك على المقعد نفسه.


>http://www.youm7.com/story/2016/3/24/مؤشرات-انتخابات-أطباء-الأسنان-تؤكد-تقدم-ياسر-الجندى-نقيبا-عا/2644629#
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