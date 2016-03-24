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سلاح الجو الليبى يستهدف مخزنًا للأسلحة بدرنة

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سلاح الجو الليبى يستهدف مخزنًا للأسلحة بدرنة سلاح الجو الليبى يستهدف مخزنًا للأسلحة بدرنة
قام سلاح الجو الليبى التابع لقاعدة الأبرق الجوية ، بشن غارة جوية استهدفت تجمع للجماعات الإرهابية تنظيم "داعش" بمدينة درنة.

وقال مدير مكتب الإعلام فى قاعدة الأبرق الجوية على بوستة، فى تصريح صحفى مقتضب مساء اليوم الخميس، إن الغارة استهدفت مخزنا للأسلحة والذخائر وتجمع للجماعات الإرهابية منطقة الحجاج بمدينة درنة.
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