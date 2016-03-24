بالصور.. مباحث الغربية تعيد طفلة لأسرتها بالقاهرة بعد 6 شهور من اختطافها

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة، والعقيد مجدى عوض وكيل إدارة البحث الجنائى مباحث قسم ثان طنطا، برئاسة النقيب أحمد الحجار ومعاونه النقيب محمد الغول فى إعادة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى أسرتها مرة أخرى، بعد اختطافها من أمام منزلها منذ 6 أشهر.

وحرر محضر باختطافها بقسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطلب فدية 10 آلاف جنيه من والدها لإعادتها له، وقيام خاطفيها ببيعها لربة منزل من مدينة طنطا متزوجة منذ 22 عامًا ولم ترزق بأطفال مقابل 3 آلاف جنيه، وتم ضبط المتهمة وتدعى"زينب.ا.ا"، 42 سنة ربة منزل مقيمة شارع كفر الشيخ ثان طنطا، وشقيقتها المتهمة التى قامت ببيعها لها، وتدعى "فاطمة"، 38 سنة، عامل بأحد مستشفيات القاهرة.

وسيطرت حالة من الفرحة على أسرة الطفلة، بعد أن استعادوا طفلتهم مرة أخرى إلى أحضانهم بعد اختطافها منذ 6 شهور، واستلم الأب والأم ووالدتها الطفلة من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بعد إنهاء الإجراءات.

وقال والد الطفلة ويدعى أحمد عبد القادر الضبع، 26 سنة، ويعمل فنى تبريد وتكييف بالسعودية، "أنا الفرحة مش سيعانى إنى لقيت بنتى تانى".

وأضاف الأب لـ"اليوم السابع"، "أنا بشتغل فى السعودية فنى تبريد وتكييف ومراتى اتصلت بى بلغتنى أن "سهيلة" اتخطفت وهى بتلعب أمام المنزل، حجزت على أول طيارة لمصر، ونزلت أشوف فى إيه اللى حصل، وكانت مراتى عملت محضر، والكلام ده كان فى 27 أكتوبر 2015".

وتابع الأب، "بعد مرور 8 أيام جالنا اتصال من واحد بيقول أن بنتكم اتخطفت بالغلط مكان بنت تانية، وقال أنا مش عاوزها وأنا صرفت 15 ألف جنيه ادفعوهم وخدوا بنتكم وقلت له هدفع 10 آلاف جنيه، وبلغت رئيس مباحث قسم مصر القديمة وبعت مخبرين ورا مراتى، واتفق أنه يستلم الفلوس فى محطة مترو الملك الصالح، والراجل شك أن فى حكومة جاية مع مراتى، واتصل بيها وقالها "مش هتشوفى بنتك تانى"، وفضلنا على الحال دة 6 شهور، وفقدنا الأمل أن بنتنا ترجع تانى وتواصلنا مع صفحات التواصل الاجتماعى ونشرت صور "سهيلة" على أمل أنى ألقيها وامبارح اتصل بيا النقيب أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وبلغنى أنهم لقوا طفلة بمواصفات بنتى، وروحت على القسم وتأكدت أنها بنتى"، روتابع الأب "حاسس أن روحى رجعت تانى كأنى كنت ميت وصحيت".

وأضافت الأم هدى مجدى أحمد، "بنتى اتخطفت من قدام البيت يوم 27 أكتوبر 2015 واتصل بيا واحد قالى بنتكم معايا وأنا خطفتها غلط ورحت له بالفلوس اللى طلبها، ولما حس أن فى مخبرين معايا قالى مش هتشوفى بنتك تانى ،وطول الفترة دى وأنا معرفش حاجة عن بنتى".

وأضافت، "بعد فضل ربنا مباحث قسم ثان طنطا رجعولى بنتى.. بنتى خافت منى فى الأول، ودلوقت بتقولى يا ماما كنا بنام فى الشوارع، وقبل ما يجلنا التليفون من رئيس مباحث قسم ثان طنطا روحنا للحسين علشان نشوف بنت شبه بنتنا يمكن تكون هى، والحمد لله لقيت بنتى".

أما الحاجة ملكة جدة الطفلة فقالت، "بعد ما سهيلة اتخطفت أنا كنت عاملة زى الميتة، كنت بقعد فى الشباك أرفع أيدى للسما وادعى ربنا أنها ترجع تانى، وربنا استجاب وبنتى رجعت لحضنى".

وانتقلت مأمورية لضبط شقيقة المتهمة وشقيقها، برئاسة النقيب محمد الغول معاون مباحث قسم ثان طنطا، وتم ضبطها.

وقالت المتهمة "زينب"، فى اعترافاتها أمام المباحث، "أنا واحدة قالت لى أنا عندى 6 عيال يتامى، وخدى البت دى ربيها عندك ولو عاوزة ولد كمان أجبلك بس هاتى 3 آلاف جنيه".

وأضافت "خدت البت ربتها معايا فى البيت، ومعرفش أنها مخطوفة يعنى كل ذنبى أنى خدتها وربتها فى بيتى وأنا كنت بصرف عليها كل يوم 10 جنيه وبوديها الحضانة أمام شقيقتها المتهمة الثانية "فاطمة"، فقالت وأنا فى الشغل جاتلى "سناء" بتشتغل معايا فى المستشفى وقالت معايا 6 عيال يتامى وهاتى أى فلوس نساعد فى أننا نصرف عليهم أو خديلك بنت منهم تربيها عندك بس هاتى 1500 جنيه".

وأضافت المتهمة، أمام النقيب أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، "أنا خطر فى بالى أختى اللى ربنا مرزقهاش بحتة عيل تربيه خدت البنت وقلت لأختى رفضت تاخدها فى الأول، وبعد إلحاح وافقت أنها تربيها عندها"، متابعة "أنا خايفة على عيالى هيضيع مستقبلهم بعد اللى حصل ده".

من جانبه قال رئيس مباحث قسم ثان طنطا، إنه وردت معلومة من أحد المصادر السرية بقيام المتهمة "زينب"، متزوجة منذ 22 عاما ولم ترزق بأطفال، بأنها أذاعت فى المنطقة المقيمة بها دائرة القسم بأن لديها طفلة وتبلغ من العمر 4 سنوات.

وأضاف رئيس مباحث قسم ثان طنطا لـ"اليوم السابع"، أنه تم استدعاؤها والطفلة للقسم، وبسؤالها اعترفت بأنها اشترت الطفلة من شقيقتها بالقاهرة مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه، وبإجراء التحريات وتجنيد المصادر السرية تم التوصل إلى أهلية الطفلة، وتبين أنها مبلغ باختفائها فى 28 أكتوبر 2015، وتم تسليمها لوالدها، وأٌخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتم عرض المتهمة وشقيقتها على النيابة العامة للتحقيق.

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