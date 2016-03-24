ضبط شبكة منافية للآداب العامة بالإسكندرية

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم عادل سلام، تفيد قيام " تهانى . ف" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.
تمكن ضباط القسم من ضبط كل من " تهانى . ف " – 43 سنة بدون عمل مقيمه دائرة أول الرمل السابق إتهامها فى عدد 3 قضايا " تحريض على الفسق – تسهيل دعارة "منهم القضية جنح قسم أول المنتزه " تحريض على الفسق ".
كما تم ضبط "كوثر. م "- 49 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه السابق إتهامها فى عدد 2 قضيه " تسهيل دعارة "منهم القضية جنح قسم أول المنتزه " تحريض على الفسق " ، و " عائشة. خ"- 50 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم محرم بك حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثة بشارع 45 - دائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابه .
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