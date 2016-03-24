أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط شبكة منافية للآداب العامة بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط شبكة منافية للآداب العامة بالإسكندرية ضبط شبكة منافية للآداب العامة بالإسكندرية
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم عادل سلام، تفيد قيام " تهانى . ف" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من " تهانى . ف " – 43 سنة بدون عمل مقيمه دائرة أول الرمل السابق إتهامها فى عدد 3 قضايا " تحريض على الفسق – تسهيل دعارة "منهم القضية جنح قسم أول المنتزه " تحريض على الفسق ".

كما تم ضبط "كوثر. م "- 49 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه السابق إتهامها فى عدد 2 قضيه " تسهيل دعارة "منهم القضية جنح قسم أول المنتزه " تحريض على الفسق " ، و " عائشة. خ"- 50 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم محرم بك حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثة بشارع 45 - دائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابه .


>الأمن يضبط شبكة دعارة دولية تستبدل الجنيهات بالدولارات وتحولها للخارج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل