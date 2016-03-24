ضبط شبكة منافية للآداب العامة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم عادل سلام، تفيد قيام " تهانى . ف" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من " تهانى . ف " – 43 سنة بدون عمل مقيمه دائرة أول الرمل السابق إتهامها فى عدد 3 قضايا " تحريض على الفسق – تسهيل دعارة "منهم القضية جنح قسم أول المنتزه " تحريض على الفسق ".

كما تم ضبط "كوثر. م "- 49 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه السابق إتهامها فى عدد 2 قضيه " تسهيل دعارة "منهم القضية جنح قسم أول المنتزه " تحريض على الفسق " ، و " عائشة. خ"- 50 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم محرم بك حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثة بشارع 45 - دائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابه .

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