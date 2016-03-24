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بالصور..نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك فى يوم "الوفاء والتفوق" بكلية الهندسة

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بالصور..نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك فى يوم "الوفاء والتفوق" بكلية الهندسة بالصور..نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك فى يوم "الوفاء والتفوق" بكلية الهندسة
شاركت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، اليوم، فى احتفالية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بيوم "الوفاء والتفوق" والتى شملت على تكريم المتفوقين فى المجالات العلمية، والرياضية والأنشطة المختلفة، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الجوائز العلمية، وأوائل الطلاب بمختلف الفرق والأقسام الدراسية.

كما كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، عميد كلية الهندسة، الطلاب المثاليين، والموظفين المتميزين واللذين بلغوا سن التقاعد، وأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين بلغوا سن التقاعد.

وقالت نقيب المهندسين بالإسكندرية: إن المشاركة جاءت فى إطار سلسلة المشاركات المختلفة التى تقوم بها نقابة المهندسين بالإسكندرية فى جميع الفعاليات التى تخص الشأن الهندسى، معربة فى بيان اليوم، عن سعادتها البالغة بأنها إحدى خريجات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تلك القلعة العريقة الحريصة دائما على تكريم أساتذتها وطلابها فى يوم الوفاء والتفوق من كل عام، مشيرة إلى أن المهندس هو العمود الفقرى التى تبنى عليه الدولة.

وأكدت أن النقابة تهتم بطلاب كليات الهندسة بالإسكندرية باعتبارهم مهندسى الغد، والاهتمام بإعداد العديد من الدورات لخريجى كليات الهندسة الجدد من أجل جاهزيتهم لسوق العمل.

هندسة الاسكندرية ، نقابة المهندسين بالاسكندرية ، يوم الوفاء والتفوق (1)

هندسة الاسكندرية ، نقابة المهندسين بالاسكندرية ، يوم الوفاء والتفوق (2)

هندسة الاسكندرية ، نقابة المهندسين بالاسكندرية ، يوم الوفاء والتفوق (3)

هندسة الاسكندرية ، نقابة المهندسين بالاسكندرية ، يوم الوفاء والتفوق (4)

هندسة الاسكندرية ، نقابة المهندسين بالاسكندرية ، يوم الوفاء والتفوق (5)

هندسة الاسكندرية ، نقابة المهندسين بالاسكندرية ، يوم الوفاء والتفوق (6)


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