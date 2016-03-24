إصابة 9 مجندين فى انقلاب لورى شرطة على طريق بغداد – الأقصر بالوادى الجديد

أصيب، منذ قليل، 9 مجندين فى انقلاب لورى شرطة نتيجة السرعة الزائدة على طريق بغداد - الأقصر بالوادى الجديد، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث.

وقال الدكتور محمود البيطار مدير عام مرفق الإسعاف بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وجروح.

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