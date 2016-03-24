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مقتل جندى لبنانى فى انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد

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مقتل جندى لبنانى فى انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد مقتل جندى لبنانى فى انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد
قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ومصدر أمنى، إن جنديًا لبنانيًا قتل فى انفجار عبوة ناسفة فى شمال لبنان اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن بيان للجيش، أن ثلاثة آخرين بينهم ضابط أصيبوا فى الانفجار الذى وقع على مشارف بلدة عرسال قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقال المصدر الأمنى، إن الجيش قصف مواقع للمتشددين على مشارف عرسال بعد الانفجار.

وينشط متشددون فى المنطقة قرب الحدود بين سوريا ولبنان. واجتاح مقاتلون من تنظيم داعش وجبهة النصرة التى تربطها صلات بتنظيم القاعدة عرسال فى 2014 قبل أن ينسحبوا عقب اشتباكات مع الجيش.

وأطلقت جبهة النصرة سراح 16 جنديا وشرطيا لبنانيا فى ديسمبر كانون الأول 2015 مقابل مسجونين، وخطفت الجبهة الجنود أثناء اجتياحها عرسال فى 2014. ويعتقد أن داعش، مازالت تحتجز تسعة جنود.
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