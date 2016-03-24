أسرة تعاني من الإعاقة ببني سويف تستغيث بالمسئولين

تعاني أسرة الشاب علي محمد مبروك المقيم عزبة الشيخ سليمان بمركز ببا ببني سويف، والذي يعاني إعاقة كاملة هو وأخته من تدهور لحالتهم بسبب عدم وجود أي دخل لهم يعينهم علي العيش هو وأخته الوحيدة.

قال علي ‘‘ استغيث بالمسئولين حيث إنني معاق ولي أخت تحمل نفس الإعاقة وأنا وهي كنا حمل ثقيل على والدنا إلى أن توفي أكتوبر ألماضي وتركنا في هذه الحياة دون سند’’.

وأضاف ‘‘ حصلت على ليسانس حقوق بتقدير جيد عام 2013 ونفسي في أي فرصة عمل أعيش منها وعليها أنا وأختي طريحة الفراش،

> متسائلًا أليس من حق المعاق أن تكون له فرصة عمل أو أي دخل ينفق منه على أسرته’’.

مناشدًا محافظ بني سويف والمسئولين و كل صاحب قلب رحيم أن ينظرو إلي ضعفه وإعاقته.