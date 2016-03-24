إسرائيل تدعي مقتل فلسطينيين بالرصاص بعد أن طعنا جنديا في الخليل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص بعد أن هاجما جنديا في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس وإنه اعتقل أحد جنوده بعد ظهوره في تسجيل مصور وهو يطلق رصاصة على رأس أحد المهاجمين وهو ممدد على الأرض.

وقال الاحتلال في بيان إنه أوقف الجندي عن العمل وإن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

وأظهرت لقطات صورها أحد المارة عقب الهجوم مباشرة واطلعت عليها رويترز أحد المهاجمين بعد حادث الطعن ملقى على الأرض بلا حراك. وبدا أحد الجنود وهو يصوب سلاحه ويطلق رصاصة على رأس الفلسطيني الملقى على الأرض. واهتزت جثته بقوة وتدفقت الدماء من رأسه.

وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش “قوات الدفاع الإسرائيلية تعتبر الحادث انتهاكا صارخا لقيم جيش الدفاع وسلوك ومعايير عملياته العسكرية. فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا واعتقل الجندي.”

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ما حدث في الخليل لا يمثل قيم جيش الدفاع الإسرائيلي” مضيفا أنه يتوقع من الجنود الإسرائيليين “ممارسة ضبط النفس والالتزام بقواعد إطلاق النار”.

وأيدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة هجمات فلسطينية بالشوارع في القدس والضفة الغربية المحتلة مستمرة بدأت منذ ستة أشهر لكنها حثت أيضا على ضبط النفس في استخدام القوة.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية بالتسرع في اللجوء للأسلحة النارية لقتل أو جرح المهاجمين بدلا من محاولة اعتقالهم بوسائل أخرى. وفي بعض الحالات أطلق جنود الرصاص على فلسطينيين لمجرد الاشتباه في اعتزامهم تنفيذ هجوم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن التسجيل المصور يقدم دليلا على أن الجنود الإسرائيليين ينفذون إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين داعيا إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.