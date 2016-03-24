نصائح للاستفادة من رجيم الكرش أهمها تناول المضغ ببطء

منطقة البطن من الأماكن التى تتراكم فيها الدهون بصورة كبيرة، والأنظمة الغذائية وحدها لا تكفى للتخلص من هذه الدهون ولكن يجب أن تقترن بالتمارين الرياضية والالتزام ببعض النصائح التى تساعدك على التخلص من الكرش فى أقل وقت ممكن.

ويقدم الموقع الأمريكى "best weight loss" مجموعة من النصائح يجب اتباعها أثناء اتباعك رجيم للتخلص من الكرش:

تناول المياه بكثرة فى رجيم الكرش

مضغ الطعام جيدًا مفيد فى رجيم الكرش



>البحث عن أنواع الطعام التى تتناولها فى رجيم الكرش

>يعتقد البعض أن تناول المياه الزائدة يجعلها تختزن فى البطن وأنها تساعد على زيادة الكرش، وهناك اعتقاد آخر وهو أن تناول المياه وسط الأكل يسبب الكرش، وكل هذه الاعتقادات خاطئة، لأن الماء يساعد فى التخلص من الدهون ويعمل على سرعة الحركة بالإضافة إلى نضارة البشرة والحفاظ على أجهزة الجسم.>ويقصد هنا الأطعمة التى تزيد من غازات الجسم كالكرنب، القرنبيط، واللفت، والبقول، والبصل، والحمص والعدس، ويفضل الابتعاد عنها واستبدالها بالطماطم، الخيار، الخس، الكرفس التى تشتهر بغناها بالسوائل.