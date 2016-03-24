أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تمام سلام يطلب من "كى مون" بذل مساعيه لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

Google+ Print
تمام سلام يطلب من "كى مون" بذل مساعيه لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تمام سلام يطلب من "كى مون" بذل مساعيه لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام، من أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، بذل مساعيه من أجل ترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بين لبنان وإسرائيل.

جاء هذا الطلب فى رسالة سلمها رئيس مجلس الوزراء إلى "بان كى مون" فى ختام الاجتماع الموسع الذى عقد فى مقر اللبنانية اليوم الخميس.

وقال سلام، فى الرسالة: "استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص فى مادته الأولى على أن من بين أبرز مقاصد هذه المنظمة الدولية اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم وإزالتها، واستنادًا إلى الفقرة العاملة العاشرة من قرار مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة رقم 1701 عام 2006 التى تطلب من سعادتكم أن تضعوا، من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، فإنى أكتب إلى سعادتكم طالبًا منكم بذل مساعيكم الحميدة لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل".

وشدد رئيس الوزراء اللبنانى، على أن ترك هذه المسألة من دون حل سيبقيها مصدر نزاع من شأنه تهديد السلم والأمن فى المنطقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان