تمام سلام يطلب من "كى مون" بذل مساعيه لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام، من أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، بذل مساعيه من أجل ترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بين لبنان وإسرائيل.

جاء هذا الطلب فى رسالة سلمها رئيس مجلس الوزراء إلى "بان كى مون" فى ختام الاجتماع الموسع الذى عقد فى مقر الحكومة اللبنانية اليوم الخميس.

وقال سلام، فى الرسالة: "استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص فى مادته الأولى على أن من بين أبرز مقاصد هذه المنظمة الدولية اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم وإزالتها، واستنادًا إلى الفقرة العاملة العاشرة من قرار مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة رقم 1701 عام 2006 التى تطلب من سعادتكم أن تضعوا، من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، فإنى أكتب إلى سعادتكم طالبًا منكم بذل مساعيكم الحميدة لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل".

وشدد رئيس الوزراء اللبنانى، على أن ترك هذه المسألة من دون حل سيبقيها مصدر نزاع من شأنه تهديد السلم والأمن فى المنطقة.

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