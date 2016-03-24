“حتاتة” يهنئ وزير السياحة الجديد ويؤكد : «مستعد دائما لتقديم العون»

هنأ الخبير السياحي العالمي حسين حتاتة، نائب رئيس مجموعة الخزامي السياحية بالمملكة العربية السعودية، والحاصل على جائزة أفضل فندقي في العالم لعام ٢٠١٥، السيد يحيى راشد عقب توليه منصب وزير السياحة في حركة التعديلات الوزارية التي أجراها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب حتاتة عن سعادته باختيار راشد لهذه الحقيبة الوزارية الهامة لما يتمتع به من سيرة مهنية غنية بالانجازات، وهو ما سيعود بالنفع على القطاع السياحي الذي يحتاج لدفعة قوية لاستعادة مكانته.

وأكد حتاتة على استعداده الدائم لوضع خبرته الطويلة في إدارة المؤسسات السياحية الكبرى وعلاقاته المميزة بالمؤسسات الدولية أمام المسئولين، للخروج بحلول واقعية للأزمات التي يمر بها القطاع السياحي في مصر.