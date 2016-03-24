أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“حتاتة” يهنئ وزير السياحة الجديد ويؤكد : «مستعد دائما لتقديم العون»

Google+ Print
“حتاتة” يهنئ وزير السياحة الجديد ويؤكد : «مستعد دائما لتقديم العون» “حتاتة” يهنئ وزير السياحة الجديد ويؤكد : «مستعد دائما لتقديم العون»

هنأ الخبير السياحي العالمي حسين حتاتة، نائب رئيس مجموعة الخزامي السياحية بالمملكة العربية ، والحاصل على جائزة أفضل فندقي في العالم لعام ٢٠١٥، السيد يحيى راشد عقب توليه منصب وزير السياحة في حركة التعديلات الوزارية التي أجراها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب حتاتة عن سعادته باختيار راشد لهذه الحقيبة الوزارية الهامة لما يتمتع به من سيرة مهنية غنية بالانجازات، وهو ما سيعود بالنفع على القطاع السياحي الذي يحتاج لدفعة قوية لاستعادة مكانته.

وأكد حتاتة على استعداده الدائم لوضع خبرته الطويلة في إدارة المؤسسات السياحية الكبرى وعلاقاته المميزة بالمؤسسات الدولية أمام المسئولين، للخروج بحلول واقعية للأزمات التي يمر بها القطاع السياحي في .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية