وردة: جوزيه هو صاحب الفضل الأكبر في كل ما وصلت إليه

أكد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للنادي أمرا عاديا.

وعقد الزمالك جمعية عمومية صباح اليوم الخميس، إلا أنه لم تكتمل بسبب عدم حضور الحد الأدنى المسموح به، لتكتمل الجمعية العمومية غدا الجمعة.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لـ FilGoal.com: "عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية أمرا طبيعيا لأنهم راضون عن أداء المجلس".

أبو رجيلة أتبع "ندعو أعضاء الجمعية العمومية للحضور والتواجد بشكل كبير غدا، ولكن بشكل عام فنحن نعلم أن الجمعية العمومية راضية عن أدائنا".

وأضاف "مرتضى منصور رئيس النادي كان يعاني من ضغوط شديدة في الفترة السابقة، وكان يتعرض لحرب من كل الاتجاهات".

أبو رجيلة أتم "استقالة مرتضى منصور كانت مرفوضة من المجلس لأننا نريد استمرار الإنجازات التي بدأها، فالمجلس الحالي قام بما عليه وأصبح الوضع مختلفا عنه في السنوات السابقة".