أوزيل يوضح كيف ساعد النني في أيامه الأولى مع أرسنال

أوضح ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال كيفية مساعدته لزميله محمد النني عندما انضم للفريق يناير الماضي.

أتم النني انتقاله لأرسنال يوم 14 يناير الماضي وانخرط في التدريبات في اليوم نفسه، وما هي إلا أياما قليلة حتى بدأ مدربه وزملائه في التحدث عنه وعن حماسه الشديد في التدريبات.

وقال أوزيل في تصريحات لمجلة أرسنال: "في أغلب الأوقات بالتدريبات يمرر النني لي الكرة لأنه لاعب وسط مدافع وأنا ألعب أمامه".

وأضاف لاعب منتخب ألمانيا "أتذكر عندما لعبت معه أمام توتنام".

يوم الخامس من مارس سيظل تاريخا مميزا في مشوار النني الاحترافي، إذ شارك اللاعب بشكل أساسي في دربي لندن أمام توتنام والتي تعادل فيها المدفعجية 2-2.

واستطرد أوزيل "عندما ينضم أي لاعب جديد للفريق فمن المهم أن يجد من يساعده على التأقلم سريعا".

واستمر "حاولت كثيرا أن أخبره أين يتحرك ومتى يمرر، كما شجعته على اللعب بالطريقة التي يحبها".

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وأتم لاعب ريال مدريد السابق "أعلم شعور اللاعب الذي ينضم لفريق جديد في دوري جديد، ولذلك من الطبيعي أن نساعده".