فوز الدكتور جمال هنداوى بمقعد نقيب أطباء الأسنان بالسويس

فاز الدكتور جمال هنداوى، بمقعد نقيب أطباء الأسنان بمحافظة السويس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء الأسنان بالمحافظة، والتى أجريت صباح اليوم بمقر نقابة أطباء الأسنان بالمحافظة.

وحصل الدكتور جمال هنداوى على 53 صوتا، والدكتور سيد الغريب على 47 صوتا، والدكتور على حواس على 6 أصوات، كما فازت الدكتور سكينة عبد الصادق عبد الهادى بعضوية النقابة فوق السن عقب حصولها على 54 صوتا بفارق 5 أصوات على زميلتها الدكتورة زينب يوسف صالح فاروق.

كما فاز الدكتور أسامة عادل حسين عبد الحليم بعضوية النقابة تحت السن بحصوله على 52 صوتا، بفارق صوتين عن زميله الدكتور إدوار يوسف.

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