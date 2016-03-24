مصرع 3 وإصابة 4 في انقلاب سيارة أجرة بسفاجا‎

لقي مساء اليوم الخميس 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4آخرون في حادث انقلاب سيارةأجرة ميكروباص بطريق سفاجا قنا.

وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم ايداع جثث المتوفين مشرحة مستشفي سفاجا ونقل المصابين لمستشفي الغردقة لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد أنور رئيس مباحث قسم سفاجا اخطار من النقيب الحسيني حلمي معاون اول المباحث بانقلاب سيارة أجرة بالكيلو 10.

وأسفر الحادث عن مصرع ناصر عبدالعال محمد 28 سنه سوهاج، وخالد علي السيد 22 سنه سوهاج، وعبدالرازق محمد احمد 50 سنه سوهاج بالإضافة إلى إصابة 4 ركاب آخرين بإصابات متفرقة.

وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات​.​