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ضبط مزارع وأولاده الثلاثة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في الأقصر‎

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ضبط مزارع وأولاده الثلاثة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في الأقصر‎ ضبط مزارع وأولاده الثلاثة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في الأقصر‎

التنقيب عن الآثار في الأقصر‎ – أرشيفية

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر من إحباط محاولة مزارع وأولاده الثلاثة وصديق لهم التنقيب عن الآثار بقرية النجوع بحري التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر. تلقى اللواء أحمد شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا من اللواء علاء السباعي مدير المباحث للإدارة العامة، يفيد بورود معلومات للعقيد أحمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة والآثار لجنوب الصعيد بقيام فلاح بقرية النجوع بحري بمركز إسنا بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله.

على الفور تم تشكيل فريق بحثي برئاسة العقيد محمد ابو عايد رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، وبرفقته الرائد أحمد حلمي رئيس مباحث سياحة إسنا، حيث تم ضبط المدعو “عبد الحميد .م.ح”68 سنة فلاح وابناءه “عبد الرحيم” 40 سنة عاطل و”أحمد” 25 سنة عاطل و”كمال” 30 سنة فلاح وبرفقتهم المدعو “أحمد.ب.ع” 24 سنة جزار يقومون بالتنقيب عن الآثار في منزل المتهم الأول بمنطقة النواصر التابعه لقرية النجوع بحري. وتم ضبط حفرة دائرية قدرها 2 متر وعمقها 3 متر انتهى بسرداب بالناحية القبلية، وتم ضبط أدوات الحفر وتشوينات الأتربة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4291 جنح إسنا، وجاري عرض المتهمين على النيابة. ‫

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