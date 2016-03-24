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مقتل جندي لبناني في انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد

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مقتل جندي لبناني في انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد مقتل جندي لبناني في انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد

الجيش اللبناني

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ومصدر أمني إن جنديا لبنانيا قتل في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية للجيش بشمال لبنان يوم الخميس.

وبحسب رويترز ذكر المصدر دون مزيد من التفاصيل أن جنديا آخر أصيب في الانفجار الذي وقع قرب بلدة عرسال القريبة من الحدود مع سوريا.

وأضاف أن الجيش قصف مواقع للمتشددين على مشارف عرسال بعد الانفجار.

وينشط إسلاميون متشددون في المنطقة قرب الحدود بين سوريا ولبنان. واجتاح مقاتلون من تنظيم داعش وجبهة النصرة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة عرسال في 2014 قبل أن ينسحبوا عقب اشتباكات مع الجيش.

وأطلقت جبهة النصرة سراح 16 جنديا وشرطيا لبنانيا في ديسمبر 2015 مقابل إسلاميين مسجونين.

وخطفت الجبهة الجنود أثناء اجتياحها عرسال في 2014. ويعتقد أن الدولة الإسلامية مازالت تحتجز 9 جنود.

 

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