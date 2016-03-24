أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ديلى ميل": القيلولة أكثر من 40 دقيقة نهارا ترفع خطر الإصابة بالقلب والسكر

Google+ Print
"ديلى ميل": القيلولة أكثر من 40 دقيقة نهارا ترفع خطر الإصابة بالقلب والسكر "ديلى ميل": القيلولة أكثر من 40 دقيقة نهارا ترفع خطر الإصابة بالقلب والسكر
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن أضرار نوم القيلولة، حيث أفادت بأن النوم لأكثر من 40 دقيقة خلال النهار يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن أخذ قيلولة طويلة أكثر من 40 دقيقة أو أثناء النهار يرتبط بخطر الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائي.

وحذر الباحثون من الانغماس فى قيلولة النهار وزيادة وقت النوم بها لأنها يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وكشفت النتائج، التى قدمت فى الجلسة العلمية السنوية الـ65 بالكلية الأمريكية للقلب، عن أن القيلولة لأكثر من 40 دقيقة يوميًا كانت مرتبطة بزيادة خطر التعرض لمتلازمة التمثيل الغذائى والسمنة وارتفاع الكولسترول وأمراض القلب.

وقال الدكتور تيموهايد تامادا، من جامعة طوكيو، والمؤلف الرئيسى للدراسة، إن أخذ القيلولة منتشر على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، لذلك يجب توضيح العلاقة بين الغفوات وأمراض التمثيل الغذائى.

وتوصل الباحثون إلى نتائجهم بعد تقييم بيانات أكثر من 21 دراسة تنطوى على أكثر من 300 ألف شخص.

ولاحظ الباحثون أن القيلولة لمدة 90 دقيقة تزيد من خطر متلازمة الأيض "التمثيل الغذائى" بنسبة تصل إلى 50%، وهو نفس تأثير التعب المفرط أثناء النهار.

ووجدت دراسة سابقة أن القيلولة لمدة أطول من ساعة أو التعب المفرط أثناء النهار يرفعان خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 50%.


>- القيلولة فى المكتب لمدة 20 دقيقة تحسن إنتاجية العامل "الرحمة حلوة"
>
>- لو عندك وقت خدلك تعسيلة.. نوم العصارى يشحن الطاقة ويغنيك عن أدوية الاكتئاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365