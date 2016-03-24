"ديلى ميل": القيلولة أكثر من 40 دقيقة نهارا ترفع خطر الإصابة بالقلب والسكر

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن أضرار نوم القيلولة، حيث أفادت بأن النوم لأكثر من 40 دقيقة خلال النهار يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن أخذ قيلولة طويلة أكثر من 40 دقيقة أو أثناء النهار يرتبط بخطر الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائي.

وحذر الباحثون من الانغماس فى قيلولة النهار وزيادة وقت النوم بها لأنها يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وكشفت النتائج، التى قدمت فى الجلسة العلمية السنوية الـ65 بالكلية الأمريكية للقلب، عن أن القيلولة لأكثر من 40 دقيقة يوميًا كانت مرتبطة بزيادة خطر التعرض لمتلازمة التمثيل الغذائى والسمنة وارتفاع الكولسترول وأمراض القلب.

وقال الدكتور تيموهايد تامادا، من جامعة طوكيو، والمؤلف الرئيسى للدراسة، إن أخذ القيلولة منتشر على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، لذلك يجب توضيح العلاقة بين الغفوات وأمراض التمثيل الغذائى.

وتوصل الباحثون إلى نتائجهم بعد تقييم بيانات أكثر من 21 دراسة تنطوى على أكثر من 300 ألف شخص.

ولاحظ الباحثون أن القيلولة لمدة 90 دقيقة تزيد من خطر متلازمة الأيض "التمثيل الغذائى" بنسبة تصل إلى 50%، وهو نفس تأثير التعب المفرط أثناء النهار.

ووجدت دراسة سابقة أن القيلولة لمدة أطول من ساعة أو التعب المفرط أثناء النهار يرفعان خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 50%.

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