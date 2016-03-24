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اليونان تبدأ ترحيل اللاجئين إلى تركيا في 4 أبريل المقبل

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اليونان تبدأ ترحيل اللاجئين إلى تركيا في 4 أبريل المقبل اليونان تبدأ ترحيل اللاجئين إلى تركيا في 4 أبريل المقبل

اللاجئون السوريون

قال مسئول حكومي في اليونان إن ترحيل المهاجرين واللاجئين من الجزر اليونانية إلى تركيا سيبدأ في الرابع من أبريل المقبل ، وإن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) ستتولى تنفيذه.

ونقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن جورجوس كيريتسيس المتحدث باسم اللجنة الحكومية المختصة بأزمة اللاجئين قوله إن الترحيلات ستتم بناء على اتفاق حكومي يخص اللاجئين ، وإنه من المقرر أن يبدأ بالذين لم يتقدموا بطلب لجوء عندما كانوا قيد الاعتقال في اليونان.

وفي وقت سابق ، أعلن كيريتسيس أن ستقوم ببناء 30 ألف وحدة جديدة لإيواء اللاجئين خلال العشرين يوما المقبلة، وهم اللاجئون الذين قاموا طواعية بمغادرة المناطق التي خيموا فيها على الحدود مع مقدونيا ، وفي ميناء بيرايوس الرئيسي.

وأضاف أن التعديلات التشريعية المطلوبة لإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتم تقديمها للبرلمان يوم الأربعاء المقبل حتى تصبح سارية المفعول بشكل كامل فى اليونان.

أ ش أ

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