وزير النقل الجديد: لا تهاون في تنفيذ مشروعات «السكة الحديد»

التقى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، رئيس ونواب مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للوقوف على الموقف الحالي لكافة مشروعات الهيئة بقطاعاتها المختلفة، وذلك خلال اجتماع استمر عدة ساعات.

في بداية الاجتماع أكد الوزير أن مرفق السكة الحديد مرفق حيوي وهام يخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرًا إلى ‘‘أننا أمام تحدي كبير وأنه يجب إحداث تغيير حقيقي وسريع وملموس في هذا القطاع الهام ليعمل بكفاءة وأمن، وذلك بالتوازي مع التطوير في كافة قطاعات الهيئة.

ثم تم استعراض الموقف الحالي لكافة مشروعات الهيئة “العربات – الجرارات – نظم الإشارات – نقل البضائع – المزلقانات – المحطات”، ومعدلات التنفيذ، وأبدى استياؤه الشديد من انخفاض معدلات التنفيذ.

وأوضح “سعيد”، أنه لن يتهاون مع أي تراخي يحدث في هذا المجال، وأصدر تعليماته بإعداد تقارير أسبوعية عن كل مشروع مدعومة بالصور، وطالب بتدعيم مكاتب المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف.

كما تم عرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2015/2016 ووجه الوزير بضرورة العمل الفوري على زيادة وتنمية إيرادات الهيئة لتحقيق التطوير المطلوب وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والسلامة والتأكد من عناصر التشغيل قبل قيام كل قطار.