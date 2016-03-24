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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى البساتين

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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى البساتين ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية فى البساتين
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة آلية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة البساتين، خلال حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين، تمكنت من ضبط "رزق.ح"، 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته 2 سلاح نارى "بندقية خرطوش تركى عيار 16 مم، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش عيار 16مم بقصد الدفاع، كما تمكنت من ضبط عمر.م، 25 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش 16 مم"، وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

كما تم ضبط المدعو "محمد.ج"، 28 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم"بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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