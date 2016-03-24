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مرور العاصمة يضبط 9 الآف مخالفة و 5 حالات تعاطى مخدراتت أعلى محاور المحافظة

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مرور العاصمة يضبط 9 الآف مخالفة و 5 حالات تعاطى مخدراتت أعلى محاور المحافظة مرور العاصمة يضبط 9 الآف مخالفة و 5 حالات تعاطى مخدراتت أعلى محاور المحافظة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور من ضبط 8920 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

ورصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة، 5 حالات لسائقين تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث تكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.


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>العامة لمرور القاهرة تضبط 9 آلاف مخالفة مرورية أعلى المحاور والميادين

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