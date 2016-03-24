ضبط 4 متسولين بالمطار لقيامهم باستجداء الركاب والمودعين

ألقت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتسول واستجداء الركاب والمودعين داخل دائرة المطار.

وأفاد مصدر مطلع أنه في إطار ضبط الإيقاع الأمنى بالمطار ومتابعة المترددين عليه، ونشر عناصر البحث السرية فقد تم القبض على 4 أشخاص منهم 3 مطلوبين أثناء تسولهم واستجدائهم الركاب والمودعين.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المطار بترحيلهم للأقسام التابعين لها وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

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