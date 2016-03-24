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الإعدام شنقًا لعامل قتل صديقه فى الشرقية

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الإعدام شنقًا لعامل قتل صديقه فى الشرقية الإعدام شنقًا لعامل قتل صديقه فى الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد عطية، بمعاقبة هشام.م، 37 عاما، مبيض محارة، بالإعدام شنقًا، لقتله صديقه سعيد.ع، 30 عامًا فران، بعدة طعنات، لوجود خلافات مالية بينهما.

وترجع وقائع القضية لشهر مارس 2011، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثة المجنى عليه، ملقاة بأرض فضاء، بقرية فرسيس مركز الزقازيق، وبها جرح قطعى بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن صديقه المتهم هو مرتكب الواقعة، لوجود خلافات مالية بينهما، حيث استدرجه بحجة تصفية خلافاتهما ثم غافله وطعنه بمطواة، وذبحه فسقط قتيلاً فى الحال، واستولى على ما معه من نقود وفر هاربًا.

وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بجريمته، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا، وإحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

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