مدير التسويق بالزمالك لـ في الجول: أسعار قمصان ' ماكرون ' ستكون مناسبة للمصريين

أكد خالد رفعت مدير إدارة التسويق بنادي الزمالك على أن الأسعار التي أعلنت من قبل شركة ماكرون الإيطالية لشراء قميص الفريق الجديد لن تكون خاصة بالسوق المصري.

وكانت ماكرون قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن القميص سعره 79 يورو، وهو الأمر الذي رآه البعض مبالغا جدا بالنسبة للسوق المصري.

وأوضح رفعت لـFilGoal.com يوم الخميس: "كل سوق وله سعره.. هذه الأسعار خاصة بأوروبا وشيء جيد للزمالك أن يوضع قميصه في نفس الفئة الأولى للأندية التي تعاقدت معها ماكرون وتبيع قمصانها بنفس السعر".

وتابع "القميص في مصر سيكون أسعاره مناسبة للسوق المصري وأقل بكثير مما أُعلن عبر الموقع، ونسعى لتوافر القمصان وأسعارها النهائية في أسرع وقت".

وأتم "نعمل لخدمة جماهير الزمالك.. وأطمئنهم بأن الأسعار ستكون في المتناول".