أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدير التسويق بالزمالك لـ في الجول: أسعار قمصان ' ماكرون ' ستكون مناسبة للمصريين

Google+ Print
مدير التسويق بالزمالك لـ في الجول: أسعار قمصان ' ماكرون ' ستكون مناسبة للمصريين مدير التسويق بالزمالك لـ في الجول: أسعار قمصان ' ماكرون ' ستكون مناسبة للمصريين

أكد خالد رفعت مدير إدارة التسويق بنادي الزمالك على أن الأسعار التي أعلنت من قبل شركة ماكرون الإيطالية لشراء قميص الفريق الجديد لن تكون خاصة بالسوق المصري.

وكانت ماكرون قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن القميص سعره 79 يورو، وهو الأمر الذي رآه البعض مبالغا جدا بالنسبة للسوق المصري.

وأوضح رفعت لـFilGoal.com يوم الخميس: "كل سوق وله سعره.. هذه الأسعار خاصة بأوروبا وشيء جيد للزمالك أن يوضع قميصه في نفس الفئة الأولى للأندية التي تعاقدت معها ماكرون وتبيع قمصانها بنفس السعر".

وتابع "القميص في سيكون أسعاره مناسبة للسوق المصري وأقل بكثير مما أُعلن عبر الموقع، ونسعى لتوافر القمصان وأسعارها النهائية في أسرع وقت".

وأتم "نعمل لخدمة جماهير الزمالك.. وأطمئنهم بأن الأسعار ستكون في المتناول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية