في_إفريقيا حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. كاد أن يُقتل بالملعب وشهد انتصار +90 لجدو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن حكم مباراة يانج أفريكانز التنزاني أمام الأهلي. الإيفواري دينيس ديمبلي. حكم تعرض لمواقف مثيرة كادت أن تنتهي بقتله.

الأهلي يرحل لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة من المنتظر أن تقام أحد أيام التاسع أو العاشر من شهر إبريل المقبل.

الحكم الإيفواري ديمبلي تم إسناد له مهمة تحكيم لقاء الذهاب في تنزانيا.

صاحب الـ37 خاض معظم مبارياته كحكم رابع مع عدد أقل من المباريات كحكم أول ولكن مباريات شهدت أحداث مثيرة في أغلبها

القتل داخل الملعب

أفريكا سبور يواجه أس أو إي الإيفواري في منافسات الدوري عام 2011.

مباراة شهدت أحداث عنف كبيرة جدا من جماهير أفريكا سبور الغاضبة في وجه دينيس ديمبلي.

هدف غير صحيح للفريق الضيف وهدف في الدقائق الأخيرة لأفريكا سبور يتم إلغائه لتشتعل المدرجات ضد الحكام.

وانهالت الحجارة على حكم المباراة والذي تعرض لجروح خطيرة في رأسه وبجوار عينه اليسرى.

وتحدث ديمبلي لوسائل الإعلام الإيفوارية عقب الواقعة المؤسفة قائلا: "لا أعرف كيف هربت من قتلي داخل الملعب".

وأضاف "لو استمر هذا الأمر لن استمر في مهمة التحكيم وسأعود للعمل في مجال الكمبيوتر وهو مجالي".

وعقب تلك الواقعة قرر حكام كوت ديفوار الدخول في إضراب لحين "رد كرامة الحكام".

وخرج ليونار ناهي رئيس لجنة الحكام الإيفوارية وقتها ليتحدث عن الإضراب قائلا: "نلنا ما يكفي من إهانات ومواقف صعبة".

وأضاف في بيان رسمي تم نشره في نوفمبر 2011 "قررنا تعليق إدارتنا للمباريات لأجل غير مسمى حتى تتوفر الإجراءات الأمنية لنا".

وبالفعل تم تعليق المسابقة لمدة طويلة حتى عادت من جديد تحت إجراءات أمنية مشددة للغاية.

أزمة مغربية

في دوري أبطال إفريقيا 2012 أدار ديمبلي مباراة الرجاء البيضاوي المغربي أمام تشيلسي الغاني في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وقتها تلقى فريق الرجاء هزيمة ثقيلة بخماسية مقابل لاشيء. ولكن يرى الفريق المغربي أن "حكم المباراة هو السبب".

ديمبلي أشهر بطاقته الحمراء في وجه ربيع هوبري مدافع الرجاء وقتها كانت النتيجة تشير لتقدم تشيلسي 2-0.

ولكن احتسب الحكم الإيفواري ركلة جزاء وطرد المدافع، لينهار الفريق المغربي ويخسر 5-0.

وخرج جواد الأمين رئيس بعثة الرجاء في غانا وقتها ليقول: "الحكم هو سبب الهزيمة بخماسية أمام تشيلسي".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة البطولة المغربية في الـ26 من مارس 2012 "كان هو سبب "نرفزة" لاعبي الرجاء في الشوط الأول واحتسب ركلة جزاء خيالية وتغاضى عن احتساب أخطاء لنا".

وسلطت وسائل الإعلام المغربية وقتها الضوء على تصريحات رئيس البعثة بأن "الحكم هو سبب الخسارة".

وفي لقاء العودة بالمغرب نجح الرجاء في الفوز بثلاثية مقابل لاشيء. فوز لم يغيير حقيقة تأهل تشيلسي لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

+90 للأهلي

في إطار نفس البطولة، كان ديمبلي شاهدا على انتصار الأهلي الأول في دور المجموعات.

ديمبلي كان حكما رابعا لمباراة الأهلي ومازيمبي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية بملعب الكلية الحربية.

لقاء مثير بين الأهلي ومازيمبي انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1 بهدف هدف في الدقيقة 90 وكعادة الأهلي.

عماد متعب يتقدم في الدقيقة 11 بهدف أول للأهلي ثم يتعادل مازيمبي في الدقيقة 86.

ولكن يأتي الانتصار في دقيقة الأهلي المفضلة. محمد ناجي جدو يستغل تمريرة رائعة من سيد معوض داخل منطقة الجزاء ليضعها داخل الشباك ويعلن فوز الأهلي.

انتصار الأهلي مهد طريق المارد الأحمر إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز في النهائي على حساب الترجي التونسي.