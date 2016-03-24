تقرير في الجول – بين إنجازات نيجيريا وإخفاقات مصر.. ماذا تبدل منذ آخر مواجهة

مرت ست سنوات على آخر مواجهة رسمية بين منتخبي مصر ونيجيريا ومنذ ذلك الحين تبدلت الكثير من الأشياء في كلا الفريقين قبل مباراتهما المقبلة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا يوم الجمعة لمواجهتها في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 لحساب المجموعة السابعة.

وآخر مرة التقى فيها الفريقين كان في الجولة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2010 حينما فاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

فماذا تغير في صفوف كلا المنتخبين منذ عام 2010؟ FilGoal.com يستعرض.

مصر

الغياب الإفريقي

حققت مصر إنجازا تاريخيا بالفوز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010.

ولكن منذ ذلك الحين لم يتأهل الفراعنة أبدا لبطولتهم المفضلة ثلاث مرات على التوالي أيضا في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

4 مدربين

حسن شحاتة كان هو المدير الفني لمنتخب مصر في لقاء نيجيريا الذي أقيم في كأس الأمم الإفريقية.

لكن خلال تلك الست سنوات غير منتخب مصر أربعة مدربين فرحل شحاتة وجاء بوب برادلي، تلاه شوقي غريب، وأخيرا هيكتور كوبر.

كارثة غانا

الغياب عن التأهل لكأس العالم بالنسبة لمنتخب مصر ظل مستمرا، لكن ما كان أقسى منه هو الهزيمة التاريخية التي تلقاها على يد غانا.

ففي ذهاب المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لكأس العالم 2014 دمر منتخب غانا نظيره المصري بستة أهداف لهدف، ليقضي على آمال الفراعنة في بلوغ المونديال تماما.

نيجيريا

إخفاقين ولقب

فشلت نيجريا في التأهل لكأس أمم إفريقيا عام 2012 للمرة الأولى منذ عام 1998، ولكن لعل ذلك الأمر كان دافعا لتحقيق اللقب الثالث في البطولة التالية.

ففي أول بطولة أقيمت في الأعوام الفردية في 2013 نجح النسور في اقتناص اللقب الثالث لهم في تاريخ المسابقة والأول منذ عام 1994.

ولكن فشل المنتخب النيجيري بعد ذلك في حجز مقعدا له في البطولة التي أٌقيمت عام 2015 ليرفض الدفاع عن لقبه مبكرا جدا بعد الخروج من التصفيات.

كأس القارات

بسبب الفوز بكأس أمم إفريقيا 2013 تأهل منتخب نيجيريا لكأس القارات الذي أقيم في البرازيل للمرة الثانية في تاريخهم عقب عام 1995.

فاز النسور على تاهيتي المغمورة بستة أهداف لهدف قبل الهزيمة على يد أوروجواي وإسبانيا ليودعوا البطولة من دور المجموعات.

كأس العالم

نجح منتخب نيجيريا في التأهل للمرة الثانية على التوالي لمسابقة كأس العالم 2014 بعد عام 2010 وللمرة الخامسة في تاريخهم.

وقدم رفاق أحمد موسى مباريات مميزة في المونديال البرازيلي وتأهلوا لدور الـ16 رفقة الأرجنتين قبل الهزيمة أمام فرنسا.

تبديل المدربين

منذ سنة 2010 غير الاتحاد النيجيري المديرين الفنيين للمنتخب 11 مرة بشكل عام.

أما عدد المدربين أنفسهم فكانوا ستة مديرين فنيين نظرا لأن هناك أكثر من مدرب كان يرحل ثم يعود ليتولى المسؤولية مرة أخرى.