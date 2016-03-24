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بالصور.. ختام فعاليات ملتقى نجم الجامعات فى الغناء ببنها

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بالصور.. ختام فعاليات ملتقى نجم الجامعات فى الغناء ببنها بالصور.. ختام فعاليات ملتقى نجم الجامعات فى الغناء ببنها
اختتمت مساء اليوم فعاليات الملتقى القمى لمهرجان نجم الجامعات فى الغناء والموسيقى، والذى نظمته جامعة بنها تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وبحضور الفنانة نادية مصطفى والدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية ووحيد خلوى أمين الجامعة للشئون الإدارية.

وقال الدكتور خالد عيسوى منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن جامعة المنوفية حصلت على المركز الأول فى مجال عزف الموسيقى وجامعة كفر الشيخ بالمركز الثانى والسويس بالمركز الثالث وفى مجال الغناء حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول وجامعة المنوفية على المركز الثانى وكفر الشيخ المركز الثالث، مشيرا أن لجنة التحكمى تكونت من كل من الدكتور محمد عبدالعزيز بأكاديمية الفنون والدكتور أحمد عبد الشافى بموسيقى حلون والدكتور هانى شحتة بنوعية بنها.

وتابع عيسوى، الملتقى يأتى فى ضوء البرامج القمية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وشارك فيه 15 جامعة مصرية واستهدف اكتشاف المواهب الفنية المختلفة على مستوى الجامعة وتنميتها وتشجيعها وتوطيد أواصر الصداقة بين الطلاب.

يذكر أن لجنة الإشراف على المهرجان تكونت من كل من الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب وغادة إبراهيم مدير إدارة النشاط الفنى والدكتور محمد شكرى مشرف النشاط الفنى وعبد المرضى متولى المسئول المالى والإدارى ومحمد رأفت رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

مهرجان-نجم-الجامعات-في-الغناء-والموسيقى-بجامعة-بنها-(1)

مهرجان-نجم-الجامعات-في-الغناء-والموسيقى-بجامعة-بنها-(2)


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