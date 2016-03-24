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بالأرقام.. "ياسر الجندى" يكتسح أصوات النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بأسوان

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بالأرقام.. "ياسر الجندى" يكتسح أصوات النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بأسوان بالأرقام.. "ياسر الجندى" يكتسح أصوات النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بأسوان
حصل الدكتور ياسر الجندى، المرشح على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، على أعلى الأصوات بين أعضاء النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بأسوان، بعد أن حصد 60 صوتاً من إجمالى 68 صوتاً للأطباء الحاضرين فى الانتخابات اليوم الخميس.

صرح بذلك الدكتور محمد صبحى، نقيب أطباء الأسنان بأسوان، والذى أكد أن الدكتور أحمد الزينى، المرشح على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، حصل على ثلاثة أصوات، فيما حصل الدكتور خيرى المرسى على صوتين فقط.

وأضاف الدكتور محمد صبحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن الدكتور إيهاب هيكل حصل على 54 صوتا، والدكتور جيلان الجندى حصل على 63 صوتا، والدكتور نهاوند ثابت حصلت على 59 صوتا، فى مستوى فوق السن، مشيراً إلى أن مستوى تحت السن حصلت الدكتورة دينا عبد السلام على 58 صوتا، والدكتور محمد بدوى 63 صوتا، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف 58 صوتا.


>انتخاب ياسر الجندى نقيبا لأطباء أسنان أسوان والمؤشرات تؤكد اكتساح المستقبل

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