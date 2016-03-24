المتحدث العسكرى يعرض فيديو لانتهاء التدريب البحرى المشترك "تحية النسر"

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لانتهاء فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر".

واختتمت فعاليات "تحية النسر 2016" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتضمن التدريب إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة، شملت أعمال الاستطلاع البحرى، وتنفيذ أعمال هجومية ودفاعية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية.

- انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى" تحية النسر 2016"

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