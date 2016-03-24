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بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا قنا

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بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا قنا بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا قنا
لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا قنا، تم نقل الجثث لمستشفى سفاجا والمصابين لمستشفى الغردقة العام.

تلقى الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، إخطارا من النقيب الحسين حلمى معاون مباحث قسم شفاجا، يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا قنا بالكيلو 10.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثث لمستشفى سفاجا، والمصابين للغردقة لخطورة حالتهم.

والمتوفون هم ناصر عبدالعال محمد 28 سنة، وخالد على السيد 22 سنة، عبدالرزاق محمد أحمد 50 سنة سوهاج، والمصابين محمود متولى تمام 32 سنة، وعبداللطيف محمد أحمد 32 سنة مقيم السويس، وحارس عطا نورالدين 36 سنة مقيم سوهاج، أبوغمرة ثابت على 55 سنة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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