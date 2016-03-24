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الأثري أحمد صالح: إجابات البعثة الألمانية حول نجمتي داوود «غير مقنعة»

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الأثري أحمد صالح: إجابات البعثة الألمانية حول نجمتي داوود «غير مقنعة» الأثري أحمد صالح: إجابات البعثة الألمانية حول نجمتي داوود «غير مقنعة»

 

البلوك المنقوش عليه نجمة داوود

كتب: هشام عواض

قال الدكتور أحمد صالح، مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة، إنه تم تشكيل لجنة حول واقعة نقش نجمتي داوود على بلوك حجري في معبد أوزير نسمتي البطلمي بجزيرة ألفنتين غرب النيل في أسوان، والتي قد أوصت بنزع البلوك من المقصورة والتحقيق في الأمر.

,أضاف “صالح” فى تصريح لوكالة أنباء ONA ، ‘‘ تمت دراسة البلوك وكتبنا توصية حوله وهل هو جزء من المقصورة أم لا، ثم تم إرسال المذكرة  للقاهرة، وكنا منتظرين الرد من الوزارة في القاهرة، لكن تم أمس صباحًا نزع البلوك من مكانه صباح أمس بشكل متسرع بسبب تناول الإعلام للواقعة’’.

وأكد “صالح”، إن البعثة الألمانية  تعمل في جزيرة ألفنتين منذ فترة بعيدة، ولا شبهة أمنية عليها، وذلك لأن أي بعثة أثرية يتم فحصها أمنيًا وأيضًا علميًا حول مواقفهم العلمية وطبيعة عملهم ودراسة السلوك العلمي لها.

أشار مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، أن مفتش الأثار الموجود في الجزيرة كتب مذكرة بإكتشافه ”بلوك” منقوش عليه نجمتي داوود اليهوديتين، فتم تشكيل لجنة وسؤال المفتش والبعثة بالكامل حول حيثيات الأمر، وجاءت إيجاباتهم غير مقنعة بالنسبة لنا، فأعدينا توصية بنزع البلوك وسيتم إقرار الأمر في تقرير علمي، مؤكدًا أنه لم يخطئ أحد لا المفتش ولا البعثة ولا اللجنة المشكلة.

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