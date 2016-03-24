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قناة بلجيكية: المشتبه به في هجمات باريس خطط لتكرارها في بروكسل

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قناة بلجيكية: المشتبه به في هجمات باريس خطط لتكرارها في بروكسل قناة بلجيكية: المشتبه به في هجمات باريس خطط لتكرارها في بروكسل

انتشار الشرطة البلجيكية عقب التفجير في مترو بروكسل – أرشيفية

قالت محطة (في.آر.تي) التلفزيونية البلجيكية العامة يوم الخميس إن صلاح عبد السلام المشتبه بضلوعه في هجمات باريس الذي اعتقل الأسبوع الماضي كان يخطط لهجمات متعددة بإطلاق النار وتفجيرات انتحارية في بروكسل على غرار الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر.

وبحسب رويترز قالت المحطة دون أن تذكر مصادر إن المحققين يعتقدون أن عبد السلام ورجلين آخرين- اعتقل أحدهما معه يوم الجمعة- خططوا لاستخدام بنادق ومسدسات للتسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات البشرية في بروكسل بينما كان آخرون سيفجرون أنفسهم.

وأضافت المحطة بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات انتحارية في مطار ومترو بروكسل.

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