فيديو..بوتين مداعبا كيري: هل أحضرت معك بعض النقود؟

حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إضفاء جو من المرح على اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لدى لقائه في الكرملين يوم الخميس.

وتعليقا على نزول كيري من طائرته حاملا حقيبة يده لدى وصوله إلى موسكو سأله بوتين “هناك شيء ما مهم في حقيبتك لدرجة أنك لا تأمن لأحد آخر أن يحملها عنك. هل أحضرت معك بعض النقود؟”

وبحسب رويترز فجر سؤال بوتين ضحكات الحضور في القاعة خاصة كيري والوفد المرافق له.

ورد كيري على بوتين قائلا “عندما تتاح لنا فرصة على انفراد سأطلعك على ما في الحقيبة وأعتقد أنك ستندهش للغاية.”

ووصل كيري إلى موسكو بعد عشرة أيام من إعلان بوتين سحب معظم القوات الروسية من سوريا في قرار تراه الحكومات الغربية فرصة لوقف القتال ودفع محادثات السلام.

وكانت الأجواء في اجتماع الكرملين أقل فتورا من لقاءات سابقة. وأقر الاثنان بأن جهودهما المشتركة حققت تقدما خاصة فيما يخص تنفيذ الاتفاق الهش لوقف الأعمال القتالية.

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